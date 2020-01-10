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Жозеп Боррель: без СВПД Иран получил бы ядерное оружие

Жозеп Боррель: без СВПД Иран получил бы ядерное оружие

Власти Евросоюза призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он заявил по итогам заседания внеочередного совета глав МИД стран ЕС, в рамках которого, в частности, обсуждалась проблема Ближнего Востока.

"Мы призываем Иран вернуться к полному выполнению СВПД без промедления", - подчеркнул Боррель. Он также напомнил, что ЕС сожалеет о выходе из соглашения США.

При этом он заявил, что без сделки Иран сегодня стал бы страной, обладающей ядерным оружием, передает РИА Новости.

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