Жозеп Боррель: без СВПД Иран получил бы ядерное оружие

Власти Евросоюза призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он заявил по итогам заседания внеочередного совета глав МИД стран ЕС, в рамках которого, в частности, обсуждалась проблема Ближнего Востока.

"Мы призываем Иран вернуться к полному выполнению СВПД без промедления", - подчеркнул Боррель. Он также напомнил, что ЕС сожалеет о выходе из соглашения США.

При этом он заявил, что без сделки Иран сегодня стал бы страной, обладающей ядерным оружием, передает РИА Новости.