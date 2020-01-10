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В Подмосковье из травмата убили мужчину

В Подмосковье из травмата убили мужчину

В Московской области неизвестный убил мужчину из травматического оружия и скрылся с места преступления. В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что инцидент произошел в поселке Кубинка Одинцовского района.

Потерпевший был ранен в одном из садоводческих товариществ. Скорая его доставила в больницу, где он скончался.

В МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность убийцы.

"Материалы дела будут переданы в следственные органы", - приводит РИА Новости сообщение полиции.

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Вестник Кавказа

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