В Подмосковье из травмата убили мужчину

В Московской области неизвестный убил мужчину из травматического оружия и скрылся с места преступления. В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что инцидент произошел в поселке Кубинка Одинцовского района.

Потерпевший был ранен в одном из садоводческих товариществ. Скорая его доставила в больницу, где он скончался.

В МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность убийцы.

"Материалы дела будут переданы в следственные органы", - приводит РИА Новости сообщение полиции.