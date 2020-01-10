"Роскосмос" будет добиваться пересмотра закона о госзакупках

Руководство госкорпорации "Роскосмос" намерено представить правительству РФ предложение по изменению законодательства о госзакупках, чтобы избежать разорения своих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Сегодня "Роскосмос" подал иск в арбитражный суд Москвы к Космическому центру имени Хруничева почти на 13 млр рублей. Госкорпорация объяснила его требованием законодательства в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

По данным на март прошлого года, долги предприятия составляли 80 млрд рублей, для финансового оздоровления в прошлом году в Роскосмосе приняли очередную программу поддержки. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.

"Указанные изменения позволят обеспечить соразмерность санкций допущенным исполнителями контрактов нарушениям, сохранив при этом финансовую стабильность предприятий", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации.