Интернет придет в грузинские села

Власти Грузии утвердили пятилетнюю стратегию развития широкополосной сети, которая предусматривает превращение страны в информационный и цифровой хаб.

Согласно документу, принятому грузинским кабмином, в стране должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду.

При этом в рамках стратегии панируется создание открытой широкополосной сети в зонах, в которых на сегодняшний день интернета нет.

По словам главы Минэкономики Грузии Натии Турнавы, в нынешнем году уже начнется активное строительство широкополосной сети.

"Мы в новом плане обрисовали ответственность и сроки, кто и когда должен сделать свою работу, чтобы уже в 2020 году началось активное осуществление этой программы", - сообщила она.

Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, всего в Грузии на сегодняшний день зарегистрировано 901,8 тыс абонентов сети интернет, среди них как физические, так и юридические лица. Наибольшее количество абонентов зафиксировано в Тбилиси, Батуми и Рустави, тогда как в горных регионах есть села, в которых до сих пор нет интернета, передает Спутник-Грузия.