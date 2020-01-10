ФИФА оставит ЧМ-2022 Катару

Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает вариант с переносом чемпионата мира-2022 из Катара в другую страну из-за политических конфликтов на Ближнем Востоке.

В ФИФА отмечают, что у организации нет опасений по поводу обеспечения безопасности в Катаре, несмотря на усиление политической напряженности и военных действий на Ближнем Востоке в этом месяце, передает Sky Sports.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.