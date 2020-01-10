Вклады в Сбербанке стали менее прибыльными

Сбербанк снизил ставки по некоторым рублевым депозитам, - следует из материалов кредитной организации.

Так, максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" теперь составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс рублей на срок от шести месяцев до двух лет. С учетом капитализации процентов ставка составит 4,54%, тогда как ранее максимальная ставка по этому вкладу достигала 4,65%, - передает ТАСС.

Уменьшилась доходность и для владельцев пакета услуг "Сбербанк Первый" – она снижена с 5,5% до 5,25%. Максимальные ставки по вкладам для клиентов "Сбербанк Премьер" тоже снижены с 5,05% до 4,85%.

Напомним, в последний раз Сбербанк снижал ставки по вкладам в рублях в ноябре 2019 года.