Тбилисский Грибоедовский театр покажет новую версию "Вишневого сада"

В пятницу, 31 января, в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А.С. Грибоедова пройдет премьерный показ обновленной версии спектакля "Вишневый сад" по одноименной пьесе Антона Чехова, - сообщили в театре.

Спектакль ставят в честь 160-летия со дня рождения выдающегося драматурга.

"Спектакль с успехом принял участие в нескольких международных театральных фестивалях, был показан в ряде городов Грузии, а также в Москве", - говорят в театре, отмечая, что новую версию постановки создатели в 2019 году посвятили памяти Народной артистки Грузии Гуранды Габуния, передает Sputnik Грузия.

Впервые эту постановку тбилисские театралы могли увидеть пять лет назад. Тогда ее поставили при поддержке Международного благотворительного фонда "Карту" специально для Гуранды Габуния, которая сыграла роль Раневской.

Над спектаклем работал режиссер Андро Енукидзе, художник-постановщик – Народный художник Грузии Мириан Швелидзе. Директор Грибоедовского театра Николай Свентицкий выступил в данном проекте в роли продюсера.

В роли Раневской перед зрителями на сцене выступит лауреат премии имени Котэ Марджанишвили Ирина Мегвинетухуцеси. В главных ролях также Нина Кикачеишвили, Олег Мчедлишвили, Арчил Бараташвили, Михаил Арджеванидзе и Иванэ Курасбедиани.