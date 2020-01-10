Казахстан на 14 часов останется без телевидения и радио

В среду, 15 января, в Казахстане на 14 часов будет приостановлено вещание телевидения и радио, - сообщает сайт национального оператора АО "Казтелерадио".

"15 января 2020 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. На время проведения работ будет временное приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

"Казтелерадио" ежеквартально проводит планово- профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. В это время проводятся также дополнительные работы по усовершенствованию технических средств, - сообщили в компании.