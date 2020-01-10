Спецтхеники для тушения лесных пожаров в Северной Осетии будет больше

До 2022 года власти Северной Осетии закупят новую спецтехнику для тушения лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"До 2022 года планируется закупка 24 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров на сумму 28 млн рублей. Уже закуплено 11 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе тракторы, малые лесопатрульные комплексы, бульдозер", - цитирует собеседника ТАСС.

В следующем году будет закуплено еще четыре единицы лесопатрульной техники, которая поможет и в усилении работы по тушению пожаров в лесах, и в строительстве дорог противопожарного характера и прокладки минерализованных полос, которые будут локализовывать очаг пожара, а также не допускать перехода огня.

Напомним, леса республики располагаются в основном в горной местности, что усложняет их наземное патрулирование и тушение.