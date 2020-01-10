США осудили вторую нитку "Турецкого потока"
Замглавы Госдепартамента США по политическим делам Дэвид Хейл выразил протест против строительства Россией второй линии газопровода "Турецкий поток".
По его словам, РФ стремится использовать энергетические ресурсы как политический инструмент, в результате строительства второй линии Россия получит возможность оказывать влияние на Европу.
"Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ к энергоисточникам, то они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения", - отметил он.
Кроме того, по мнению Хейла, новая линия также может дестабилизировать энергетическую ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться