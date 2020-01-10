Сочи примет международный фестиваль "КиВиН-2020"

Кубань представит рекордное число команд на фестивале "КиВиН-2020", который стартует в Сочи с 12 января и откроет новый сезон КВН. В этом году Краснодарский край бьет собственный рекорд: сейчас от региона уже зарегистрировано 33 команды.

Стало известно, что на сцену выйдут команды из России и зарубежья, отмечает пресс-служба краевой администрации.

Планируется, что участниками фестиваля от Кубани станут три команды Высшей лиги КВН, две – Международной, одна – Первой лиги, а также обладатели кубка Краснодарского края 2019 года. Последний день регистрации – 12 января.

Гала-концерт, который пройдет 23 января, выступят команды, прошедшие отбор в Высшую и Премьер- лиги, а также участники с самыми интересными номерами.