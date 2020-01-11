Что можно и чего нельзя делать в Чечне

Для граждан России, планирующих выехать за границу с туристической целью, турагенты и туроператоры создают памятки, где указаны не только особенности той или иной страны, ее достопримечательности, но и правила поведения. Иной раз такие памятки выпускает и внешнеполитическое ведомство. Так, перед чемпионатом мира по футболу 2014 года в Бразилии с учетом специфики страны, в том числе криминогенной ситуации, МИД РФ подготовил подробную памятку для российских туристов, планирующих посетить Бразилию в период проведения Чемпионата, и настоятельно рекомендовал с ней ознакомиться.

Недавно памятку "Как одеваться и как вести себя туристам в регионе" выпустили в Чечне. Казалось бы, это несколько странно в рамках единой страны. Но, во-первых, памятка составлена не только для россиян, но и для зарубежных туристов, которое все чаще приезжают в республику, а, во-вторых, чтобы чувствовать себя комфортно в Чечне, россиянам их других регионов также стоит обратить внимание на особенности этой уникальной земли и менталитет живущих здесь людей.

Так, туристическая компания Nohcho Travel, настоятельно рекомендует воздержаться от разговоров, касающихся последних двух чеченских войн.

Как здороваться

Здороваться за руку или обниматься при встрече с девушками не принято. Стоит ограничиться приветствием в устной форме. Прикосновение к чеченкам считается оскорблением, любой флирт и непристойные знаки внимания строго порицаются. Во избежание недоразумения и межличностных выяснений, стоит воздержаться от лишнего проявления внимания. Если отдыхающие - семейные пары, влюбленные - находятся в людных местах, им также рекомендовано воздержаться от поцелуев, прогулок друг с другом под руку, за руку или в обнимку – чеченский менталитет не подразумевает проявления чувств и эмоций к любимым на людях.

Как одеваться

Чечня вполне демократична в плане одежды: здесь можно встретить людей, одетых как в соответствии канонам ислама, так и "модно, стильно, молодежно". Однако женщинам не рекомендуют надевать короткие юбки, глубокие декольте, шорты и вещи с оголенными плечами; платок носят по желанию, а что касается брюк и джинсов, то в них лучше идти в горы. Мужчинам нежелательно надевать шорты, майки и борцовки, а брюки, джинсы, рубашки с любой длиной рукава и футболки вполне приемлемы.

Как отказаться от вредных привычек

Алкоголь продается в некоторых сетевых супермаркетах и в короткие утренние часы с 08:00 до 10:00. Находиться пьяным в общественных местах и распивать спиртные напитки, если даже они спрятаны в непрозрачных пакетах, запрещено. Для туристов это чревато выплатой штрафа, заточением в камеру временного пребывания на 15 суток с последующим выдворением за пределы Чеченской Республики. Женщины в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои пагубные привычки, то найдите место, где вас никто не увидит. Мужчинам курить разрешено, но при появлении людей старшего возраста, лучше скрыть сигарету за спиной. А лучше всего, совместить свою поездку в Чечню с отказом от курения.

Как ездить

Дороги в Чечне прекрасные. Постоянно открываются новые шоссе и автострады. Особенное внимание уделяется состоянию дорожного полотна на туристических маршрутах. Можно комфортно передвигаться на легковом автомобиле по главным автомагистралям Чечни. Трамваев и троллейбусов в Чечне нет. Общественный транспорт – автобусы и маршрутки, которые курсируют ежедневно с 07:00 до 19:00. Оплата проезда производится на месте, наличными при входе или выходе из маршрутки. Почти все маршрутки едут через центр города, Старый рынок и до республиканского центрального рынка "Беркат". После семи вечера можно заказать вполне доступное по цене такси. На автобусе или маршрутке можно также передвигаться между городами Аргун, Урус-Мартан, Гудермес, Шали, Курчалой и др. Главная автостанция находится у площади "Минутка", здесь несколько стоянок, с которых можно уехать во все уголки республики. Если вы хотите съездить на один день в ближайший город рядом с Грозным, уточните в кассе и/или у водителя время отправления последнего автобуса обратно, так как оно может быть достаточно ранним, например, 15.00-18.00. Отправиться в соседние республики из Грозного можно из двух автовокзалов: Центрального и Западного. Железнодорожный вокзал Грозного расположен недалеко от центра. Здание вокзала восстановлено в своей первоначальной архитектуре. Отсюда ходят поезда в Москву, Волгоград и Анапу. Крупный железнодорожный узел находится в городе Гудермес.

Что есть

Чеченская кухня — одна из древнейших на Кавказе и имеет явные различия с другими кавказскими блюдами. Национальные блюда чеченцев жижиг-галнаш (галушки с мясом), ахар галнаш с сушеным мясом (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгаш, сискал и т1о-берам (кукурузная лепешка со сметанно-творожным соусом) — питательные и калорийные, к тому же готовятся быстро из самых доступных продуктов. Если вы поедете в Чечню в конце января — начале февраля, попробуйте хьонк (черемшу) – известным своими целебными свойствами далеко за пределами республики. Из десертов рекомендуют халву и чак-чак в чеченском варианте.

Как вести себя

в мечети

Центральную мечеть им. Ахмат Хаджи Кадырова называют "Сердце Чечни". Это самая большая мечеть в России и восточной Европе. Перед входом нужно снять обувь и оставить ее на специально предусмотренных для этого полках. Мужчинам нельзя заходить внутрь в рубашках с короткими рукавами или шортах, женщинам нужно скрыть под одеждой руки и ноги, а на голову надеть платок. Если у вас нет соответствующей одежды, ее вам выдадут при входе. Если вы не мусульманин, старайтесь не заходить в святилище во время совершения молитв. А если уж зашли, то придерживайтесь нескольких правил: держитесь в стороне и не беспокойте фото- или видеосъемками совершающих молитву; перед входом отключите звук у телефона; говорить шепотом. Курение на территории мечети даже электронных сигарет под запретом.

на пляже

Пляжи в Чечне раздельные. На территории туристического комплекса "Грозненское море" есть мужской и женский. Они работают с девяти утра до наступления темноты. Зонтики, шезлонги и столики предоставляются за дополнительную плату. Есть места для переодевания, WC и душ. Имеются предприятия быстрого питания. Берег пляжа песчаный с прекрасным пологим входом в воду. Можно снять пляжный домик, имеющий собственный вход в воду с огороженной территорией друг от друга.

в горах

В пещеры и горы нужно отправляться только с местным проводником. Многие туристические объекты в Чечне объявлены государственными памятниками природы и требуют к себе бережного и уважительного отношения со стороны посетителей.

в башенных комплексах

Нанесение надписей на памятники административно и уголовно наказуемо.

Досуг

В республике нет ночных клубов, баров, дискотек и казино. У чеченцев развит культ семьи, поэтому развлечения здесь под стать. На улицах можно увидеть картину спонтанно устроенного "ловзара" - собравшихся в круг молодых людей и девушек, где отбивается ритм лезгинки и танцуют национальный танец. Все желающие и прохожие могут участвовать в таком развлечении. Принцип прост: чем больше людей, тем задорнее танец! Главное требование – это умение хлопать в ритм и умение танцевать, зная определенные правила танца.

Сотовая связь и интернет

МТС, YOTA, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком. Что касается модемов для подключения к интернету, у каждого оператора сотовой связи есть свои преимущества и недостатки.

Помощь

Если вам необходима помощь, то попросите об этом любого прохожего. Чеченцы очень отзывчивый народ. Единственное, что спрашивать о местонахождении туалетов у представителей противоположного пола не принято.