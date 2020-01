Уникальные ремесла азербайджанского Шеки

Азербайджанский Шеки - один из старейших городов Кавказского региона. Предположительно, он был образован в конце бронзового века, около 700 г. до н.э., рассказывает Чарукеси Рамадурай в статье Shebeke and the Silk Road: exploring the unparalleled crafts of Sheki, Azerbaijan для The National. Во Дворце шекинских ханов на северо-западе Азербайджана, окруженном Кавказскими горами, вы попадаете внутрь калейдоскопа, где солнечный свет, отражаясь в цветных стеклышках, создает мозаику причудливой формы.

Дворец шекинских ханов, недавно включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, был построен в конце 1700-х годов Мухаммедом Гусейном Ханом, став частью обширного комплекса крепостей, расположенного на возвышенности. Это красочный двухэтажный особняк, окруженный высокими платанами, с изысканным фасадом - ослепительное сочетание голубой, бирюзовой и коричневой плитки с аккуратными геометрическими и цветочными узорами. С точки зрения архитектуры здание довольно простое: два идентичных этажа с тремя длинными прямоугольными комнатами на каждом. Удивляет изобилие цветов во дворце - сочетание витража и росписи. Каждый сантиметр пространства, стены и потолок украшен живописными фресками с цветочными мотивами, сценами охоты и сражений, изображающими мощь правящих ханов. Каждый из витражей - произведение искусства, а потолок в главной комнате на нижнем уровне полностью отделан кусочками хрусталя, имитирующими вечернее небо.

Окна выполнены в традиционной технике шебеке, которая представляет собой азербайджанский вариант европейского витража. По словам гида, реставрационные работы во дворце велись с середины 1950-х годов и были завершены в 2002 году. Неудивительно, что проектом занимались не только архитекторы, но и лучшие мастера шебеке в городе.

Шебеке - ремесло столь же старое, как и сам дворец. Исторический центр Шеки был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря богатому наследию, представленному 18 видами ремесел, в числе которых вышивка, гончарное дело, ткачество и музыка. Жемчужина среди ремесел - шебеке, ореховые или дубовые решетки, заполненные кусочками красного, синего и желтого стекла без клея и гвоздей. В мастерской шебеке мастер Гусейн Гаджи Мустафазаде демонстрирует свое впечатляющее умение, которое обычно передается от отца к сыну. ”Одиночное окно шебеке может состоять из тысячи элементов”, - говорит он невзначай, пока его пальцы, будто бы живущие своей жизнью, ловко справляются с делом.

Шеки - один из старейших городов в Кавказском регионе. Здесь побывали персы, римляне, арабы, монголы и, совсем недавно, русские, и город сохранил свою кавказскую самобытность, впитав лучшие культурные традиции своих "посетителей". Влияние множества культур можно почувствовать в селе Киш, недалеко от города, где находится недавно отреставрированная церковь, самая старая на Кавказе, которая, как полагают, была основана в первом веке святым Елисеем. За несколько веков церковь в Кише была домом Кавказской Албанской церкви, Армянской церкви, резиденцией грузинского православного епископа, а теперь стала музеем.

Шеки занял свое место на Шелковом пути, когда обрел известность как центр разведения тутового шелкопряда и торговли шелковыми коконами. Шелк и специи местные жители обменивали на муранское стекло из Италии и османскую керамику, использовавшуюся при строительстве дворцов. Шекинское наследие Шелкового пути - два караван-сарая, трактиры начала XIX века для путешественников и торговцев, останавливавшихся в городе на ночь.

Отель Yukari Karavansarai - бывший караван-сарай, отремонтированный и переоборудованный в гостевой дом, где можно погрузиться в атмосферу древности. Открытый центральный двор, где, вероятно, когда-то привязывали и кормили верблюдов, окружают арочные коридоры, ведущие в комнаты для гостей. В каменной нише находится чайхана, где подают чай сладости. Чай - это не просто напиток, а ритуал в Азербайджане. Его заваривают в самоваре и подают в бокалах, напоминающих по форме бутон тюльпана. К чаю подают кусочки сахара, несколько видов пахлавы, турецкие сладости, орехи и фруктовый джем. Сидя здесь на мягких подушках, кажется, что переносишься в прошлое.