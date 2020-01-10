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Верховный суд Абхазии назначил перевыборы президента

Верховный суд Абхазии назначил перевыборы президента

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК республики об итогах выборов президента.

Кроме того, суд также назначил повторные выборы главы государства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о встрече президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции.

Накануне у администрации президента Абхазии в центре Сухума собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки президента. На фоне акций протеста парламент республики предложил Хаджимбе добровольно уйти в отставку, чтобы стабилизировать обстановки в стране.

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Вестник Кавказа

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