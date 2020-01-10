Верховный суд Абхазии назначил перевыборы президента

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК республики об итогах выборов президента.

Кроме того, суд также назначил повторные выборы главы государства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о встрече президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции.

Накануне у администрации президента Абхазии в центре Сухума собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки президента. На фоне акций протеста парламент республики предложил Хаджимбе добровольно уйти в отставку, чтобы стабилизировать обстановки в стране.