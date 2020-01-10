Украина хочет расшифровать черные ящики с Boeing в Киеве

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в настоящий момент решается вопрос, где будут расшифровываться "черные ящики" разбившегося в Иране Boeing 737-800.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона предпочла бы, чтобы это делалось в Киеве.

"Мы решаем с иранцами, куда отправятся "черные ящики". Будут ли они расшифрованы в Иране. Мы хотим, чтобы они были расшифрованы в Киеве", - приводит РИА Новости слова главы украинской дипломатии.