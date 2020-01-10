Дефицит воды Крыму не грозит - Госкомводхоз

Председатель Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль заявил, что у него нет опасений по поводу водоснабжения в Крыму.

Он уточнил, что после продолжительного засушливого периода благодаря осадкам водохранилища наполняются водой.

С главой Госкомводхоза согласен и президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко. "В Крыму бывают засушливые периоды, прошлый год - не исключение. Но традиционно приток влаги в виде осадков мы ожидаем в феврале-марте. С питьевым водоснабжением будет все в порядке, мы не сомневаемся", - сказал он.

При этом ученый отметил, что властям необходимо подумать о выделении средств на разведку подземных запасов воды. По его словам, речь идет о водных горизонтах, залегающих на глубине около 1 км, тогда как сейчас скважины бурят на глубину от 20 до 100 мм, передает ТАСС.