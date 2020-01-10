Телеэкраны россиян покидают "Утренняя почта" и "Смехопанорама"

Телеканал "Россия 1" приостановил выпуск программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта", - сообщили в пресс-службе "России 1".

""Россия 1" приостановила выпуск программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта"", - передает RNS.

"Смехопанорама" - юмористическая авторская программа Евгения Петросяна, выходящая с 9 января 1994 года. "Утренняя почта" выходила с 1974 года. Программу в разное время вели Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Александр Ширвиндт, Клара Новикова и другие. В последнее время ее вели братья Пономаренко.

Ранее стало известно, что телеканал закрыл программу "Сам себе режиссер", - сообщил в видеообращении на Facebook ее ведущий и руководитель Алексей Лысенков. В пресс-службе телеканала не стали комментировать вопрос о показе программы "Сам себе режиссер".

Напомним, "Сам себе режиссер" - развлекательная телепрограмма, первый выпуск которой был показан на телеканале РТР в январе 1992 года.