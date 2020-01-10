Белал Мухаммад посмеялся над Вин-Чун Фергюсона (ВИДЕО)

Боец UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад опубликовал видео, в котором посмеялся над неортодоксальными методами подготовки претендента на чемпионский титул UFC в легком весе Тони Фергюсона.

"Эксклюзивная утечка из тренировочного лагеря Тони Фергюсона", - озаглавил Мухаммад опубликованный в Твиттер ролик.

На записи видно, как "Тони Фергюсон" использует тренажеры в зале в качестве деревянного манекена, применяемого мастерами Вин-Чун.

"Я думаю, Фергюсон может использовать некоторые из этих неортодоксальных упражнений как источник вдохновения для своей тренировочной программы", - приводит fighttime.ru слова одного из болельщиков.

Тони Фергюсон, предпочитающий ударный стиль в октагоне, известен тем, что в свои тренировки часто включает упражнения из традиционных восточных единоборств, в частности, элементы китайского Вин-Чун.

Напомним, 18 апреля на UFC 249 в Бруклине Фергюсон встретиться с российским чемпионом в легком вече Хабибом Нурмагомедовым.