Турция будет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов

Турция намерена продвигать курорты Эгейского моря, чтобы российские туристы посещали их более активно. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, гости из России уже пресытились Антальей. "Мы должны активно продвигать Эгейское море и стремиться к тому, чтобы туристы ехали на его побережье с аналогичными характеристиками с Антальей", - сказал он, отметив, что иначе туристы отправятся в другие страны.

Он также обратил внимание на то, что в прошлом году Турцию посетили 51 млн иностранных туристов, доход от туризма составили около $34 млрд.

По словам Эрсоя, в этом году Турция будет стремиться увеличить эти цифры до 58 млн туристов и более $40 млрд, передает РИА Новости.