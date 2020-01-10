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Турция будет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов

Турция будет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов

Турция намерена продвигать курорты Эгейского моря, чтобы российские туристы посещали их более активно. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, гости из России уже пресытились Антальей. "Мы должны активно продвигать Эгейское море и стремиться к тому, чтобы туристы ехали на его побережье с аналогичными характеристиками с Антальей", - сказал он, отметив, что иначе туристы отправятся в другие страны.

Он также обратил внимание на то, что в прошлом году Турцию посетили 51 млн иностранных туристов, доход от туризма составили около $34 млрд.

По словам Эрсоя, в этом году Турция будет стремиться увеличить эти цифры до 58 млн туристов и более $40 млрд, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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