США обвинили экипаж российского судна в агрессии

Американские военные сочли агрессивными действия российского корабля в Индийском океане, который, по их данным, приблизился к эсминцу USS Farragut на расстояние около 55 м

Российский военный корабль допустил "агрессивное сближение" по отношению к американскому эскадренному эсминцу USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря, - сообщила пресс-служба 5-го флота Военно-морских сил США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив.

Инцидент произошел накануне во время проведения "рутинных операций". Неназванный российский корабль приблизился к американскому на расстояние около 55 м, - передает CNN со ссылкой на ВМС США.

"Farragut подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал у российского корабля изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания", - говорится в заявлении 5-го флота.

Сперва российский корабль отказывался изменить курс, однако в итоге отдалился. По мнению американских военных, первоначальное нежелание российского экипажа соблюдать международные правила увеличило риск столкновения кораблей. "ВМС США продолжают сохранять бдительность и обучены профессиональным действиям в подобных ситуациях", - заключили в пресс-службе, передает РБК.

Сближение российского и американского военных судов неподалеку от побережья Ирана произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Оно было вызвано убийством иранского генерала Касема Сулеймани путем авиаудара США по багдадскому аэропорту и ответными действиями Тегерана, который нанес удары по американским базам в Ираке.



