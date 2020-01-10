Северная Осетия будет производить противопожарное и электрощитовое оборудование

В наступившем 2020 году в Северной Осетии будут реализованы проекты по производству электрощитового и противопожарного оборудования, - сообщил сегодня министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

"В этом году мы отобрали два проекта для реализации: на территории республики будет налажено производство электрощитового и противопожарного оборудования. Проекты будет реализовывать Волжский светотехнический завод "Луч", который ранее создал в республике успешное ныне предприятие "Заря Осетии" по выпуску светотехнических изделий", - рассказал Бутов, передает ТАСС.

Предприятия начнут работать в этом году. На одном из них будет налажено производство полного цикла электрооборудования - от электрощитов до коммуникационной продукции. На другом - весь комплект противопожарного оборудования: щиты, огнетушители, датчики, инструменты для пожаротушения.

Выпускаемой продукцией предполагается обеспечить Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.