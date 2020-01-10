Версия сближения кораблей России и США в Аравийском море неверна – Минобороны России

Заявление американских военных об "агрессивном сближении" российского корабля с эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря неверно, - заявили сегодня в пресс-службе Минобороны России.

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место опасном сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По версии российских военных, именно эсминец США пересек курс российского корабля. В Минобороны отметили, что, согласно конвенции о международных правилах предупреждении столкновении судов в море от 1972 года, если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должен тот корабль, который имеет помеху справа.

В данной ситуации именно американское судно находилось слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля. Таким образом, эсминец США допустил грубое нарушение международных правил мореплавания, совершив маневр на пересечение его курса, - указали в Минобороны России.

Действия американских моряков были непрофессиональными, а нарушения с их стороны были сделаны сознательно, - добавили в российском оборонном ведомстве.