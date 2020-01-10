В Карачаево-Черкесии заработали первые медицинские мастерские

В Карачаево-Черкесском медицинском колледже в рамках нацпроекта "Образование" сегодня заработали первые в республике медицинские мастерские, - написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"В Карачаево-Черкесском медицинском колледже в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" открыты пять профильных мастерских по различным компетенциям. Все они оснащены современной материально-технической базой: учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием для эффективных практических занятий и профориентационных мероприятий. Инновационные образовательные технологии - все для того, чтобы в стенах медколледжа формировались конкурентоспособные специалисты, готовые к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности", - написал Темрезов, передает ТАСС.

Ежегодно в мастерских по направлениям "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный медицинский анализ", "Стоматология ортопедическая", "Лечебное дело" и "Акушерское дело" будут обучаться более 1 тыс человек. Студенты смогут здесь готовиться к экзаменам и аттестации и проводить практические уроки, - рассказали в министерстве образования и науки республики.