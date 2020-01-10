Самодурова выполнила тройной аксель (ВИДЕО)
Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.
"Самодурова не сможет? Шаг за шагом", - подписала видео спортсменка.
Напомним, 17-летняя Самодурова заняла 9-е место на чемпионате России и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионата Европы и мира.
A post shared by Sofia Samodurova (@sofia_samodurova) on Jan 10, 2020 at 3:14am PST
Вестник Кавказа
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