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Самодурова выполнила тройной аксель (ВИДЕО)

Самодурова выполнила тройной аксель (ВИДЕО)

Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.

"Самодурова не сможет? Шаг за шагом", - подписала видео спортсменка.

Напомним, 17-летняя Самодурова заняла 9-е место на чемпионате России и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионата Европы и мира.

 
 
 
 
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A post shared by Sofia Samodurova (@sofia_samodurova) on Jan 10, 2020 at 3:14am PST

 

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    Вестник Кавказа

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