Самодурова выполнила тройной аксель (ВИДЕО)

Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.

"Самодурова не сможет? Шаг за шагом", - подписала видео спортсменка.

Напомним, 17-летняя Самодурова заняла 9-е место на чемпионате России и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионата Европы и мира.