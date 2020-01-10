Пристайко: полет разбившегося в Иране Boeing до начала крушения проходил штатно

Экипаж разбившегося в Иране украинского самолета Boeing 737-800 изменил курс после того, как начал терпеть крушение возле Тегерана, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

При этом он подчеркнул, что о причине смены курса еще говорить рано.

"По существующей информации, это случилось уже после того момента, как самолет начал терпеть крушение", - отметил Пристайко.

Он обратил внимание на то, что время последней связи пилотов с диспетчерами аэропорта полет проходил штатно. "У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами… До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку", - приводит РИА Новости слова главы МИД Украины.