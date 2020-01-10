Финские летчики будут патрулировать границу с Россией - СМИ
Финские пограничники в скором времени начнут регулярное патрулирование на финляндско-российской границе на самолетах и вертолетах, - сообщает портал телерадиовещания Yle.
Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны.
"Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска", - отмечает Yle, передает "Интерфакс".
Усиление контроля финские власти связывают с нелегальной иммиграцией.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться