Финские летчики будут патрулировать границу с Россией - СМИ

Финские пограничники в скором времени начнут регулярное патрулирование на финляндско-российской границе на самолетах и вертолетах, - сообщает портал телерадиовещания Yle.

Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны.

"Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска", - отмечает Yle, передает "Интерфакс".

Усиление контроля финские власти связывают с нелегальной иммиграцией.