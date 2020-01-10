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В результате взрыва в пакистанской мечети погибли 15 человек

В результате взрыва в пакистанской мечети погибли 15 человек

В Пакистане число погибших при взрыве в мечети города Кветта возросло до 15, еще 20 пострадали, сообщают СМИ.

По имеющейся информации, в числе жертв также заместитель главы городской полиции.

Взрыв прогремел сегодня вечером в районе Гусабад. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину теракта.

Сотрудники полиции оцепили территорию и начали расследование, передает РИА Новости.

Первоначально поступила информация об 11 жертвах и 12 раненых.

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Вестник Кавказа

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