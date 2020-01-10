В Джейрахском районе Ингушетии построят альпинистский лагерь

Уже в 2021 году в Джейрахском районе Ингушетии заработает первый в республике круглогодичный альпинистский лагерь "Кязи", - сообщил сегодня и.о. министра спорта региона Али Дошхоклоев.

"Круглогодичный альплагерь будет располагаться в горах Ингушетии и будет представлять собой гостиничный комплекс, в котором спортсмены смогут проводить сборы по любым видам спорта. В лагере для этого будет установлено необходимое оборудование, спортинвентарь и снаряжение. На данный момент готовится проект будущего комплекса, а строительство будет начато уже в 2021 году", - рассказал Дошхоклоев, передает ТАСС.

Сейчас в Джейрахском районе республики работает временный одноименный лагерь, состоящий из палаток и вагончиков. В горах республики ежегодно проводятся различные соревнования, и новый лагерь позволит привлечь к участию в турнирах большее количество спортсменов, а также увеличить турпоток в регион, - добавил и.о. министра.