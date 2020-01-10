Убивший дочь отец получил 8 лет в Армении

В Армении суд общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей приговорил убившего дочь мужчину к 8 годам лишения свободы.

Суд доказал, что 68-летний Гамлет Хачатрян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 20 апреля 2018 года в одной из квартир города Масис, поссорился с дочерью, Лусине Хачатрян (1979 года рождения). В результате конфликта отец убил дочь.

На суде подсудимый признал вину и сообщил, что не собирался совершать преступление, передает news.am.