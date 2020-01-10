Британские медики установят зависимость поражений мозга от игры в футбол

Масштабный проект Университета Восточной Англии должен показать, приводят ли занятия футболом к пагубным изменениям головного мозга и к деменции, передает BBC.

На исследование мозга согласился бывший футболист Уэльса и Норвич Сити 51-летний Айван Робертс. Исследование его мозга будет проводиться до конца его жизни с целью выявления максимально ранних признаков деменции.



Робертс сыграл более 800 матчей, и теперь призывает других футболистов принять участие в исследовании. На данный момент ряд тестов установил, что риск смерти от деменции у футболистов выше, чем у среднестатистического человека. Проблему создает практика отбивания мяча головой, - передает MEDdaily.



В исследовании Университета Восточной Англии будут использоваться онлайн-тесты для выявления изменений на память, внимание и ориентирование в пространстве. Проверку должны проводить каждые полгода.