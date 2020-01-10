Шойгу и Эспер обсудили Ближний Восток

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре со своим американским коллегой Марком Эспером ситуацию на Ближнем Востоке.

"Десятого января 2020 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки М. Эспера", - сообщает российское оборонное ведомство.

Ключевой темой стала ситуация в регионе на фоне обострения отношений между США и Ираном, передает РИА Новости.