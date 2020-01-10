Британские ученые вывели зависимость размеров мозга от лишений детства - СМИ

Люди, имевшие тяжелое детство, росшие без родителей, недоедавшие, имеют на 8,6% уменьшенный головной мозг, пишет BBC.

Такое открытие было сделано учеными Королевского колледжа Лондона по итогам обследования детей, усыновленных в румынских детских домах, отличающихся плохими условиями жизни.

Дети в этих домах были лишены социальных контактов, не имели игрушек и часто страдали от болезней. Изученные дети провели в таких учреждениях от 2 недель до 4 лет. Их сравнивали с состоянием детей из других детских домов. Оказалось, у детей из румынских учреждений отмечались более высокие показатели аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и отсутствия страха перед незнакомцами (дезингибированного расстройства социального взаимодействия), - передает MEDdaily.

Чем дольше дети находились в румынских детских домах, тем больше уменьшался объем мозга. У них произошли и структурные изменения трех зон мозга, связанных с такими функциями, как организация, мотивация, интеграция информации и воспоминаний.

Проведенное исследование может объяснить более низкий уровень IQ и более высокий уровень СДВГ у взрослых людей, выросших в детских домах, - говорится в материалах исследования.