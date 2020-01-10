На Ставрополье военные и полицейский торговали оружием

В Ставропольском крае суд арестовал двух военнослужащих Минобороны России и офицера МВД, подозреваемых в сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

По версии следствия, подозреваемые в декабре минувшего года сбыли другим гражданам пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним.

Решение о заключении под стражу обвиняемые обжаловали в апелляционном порядке.

В отношении сотрудника МВД начата служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о дальнейшем прохождении его службы в правоохранительных органах, передает ТАСС.