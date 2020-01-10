Московская биржа отказалась признать проданные акции "Газпрома" - СМИ

Московская биржа отказалась считать перешедшими в свободное обращение квазиказначейские акции "Газпрома", проданные в ноябре 2019 года его дочерней компанией "Газпром газораспределение", сообщает Forbes.

После завершения продажи бумаг "Газпром" 22 ноября объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float) до 49,61% уставного капитала, однако на сайте Московской биржи оценка free-float осталась на уровне 46%.



Такое решение биржа приняла в соответствии с рекомендацией индексного комитета, который еще в ноябре 2019 года предложил не учитывать проданный "Газпром газораспределение" пакет из 3,59% акций материнской компании при расчете free-float, - считают в Forbes.



"Большинство членов индексного комитета в ноябре посчитали, что нет ясности, кому перешел этот пакет. И значит нет оснований считать, что он находится в свободном обращении", - пояснил Forbes председатель индексного комитета Илья Питерский, передает РБК.



У членов комитета нет понимания, кто именно стал владельцем пакета, и нет уверенности в том, что это не тот же инвестор, который в июле выкупил 2,93% акций "Газпрома" у двух других его "дочек".



Интересы миноритариев для биржи важнее, в связи с чем приходится временно считать 6,5% проданных акций не free-float. Если поступит информация, что акции действительно в свободном обращении, то Мосбиржа это признает, - поведал Forbes один из источников, добавив, что поэтому сделку нельзя назвать полностью прозрачной.



"Доля акций ПАО "Газпром" в свободном обращении, по оценке компании, составляет 49,61% от уставного капитала. Комментировать методику расчета, утвержденную Московской биржей, считаем некорректным", - сообщили в управлении информации "Газпрома".