В Мексике подросток устроил стрельбу в школе, есть жертвы

В Мексике в колледже Сервантеса в городе Торреоне 12-летний ребенок открыл стрельбу, в результате трагедии погиб преподаватель и сам стрелок, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщил координатор министерства общественной безопасности в регионе Лагуна Аделаидо Флорес.

По его словам, нападавший учился в шестом классе.

В свою очередь, мэр Торреона Хорхе Зерменьо Инфанте заявил, что ребенок прибыл в учебное заведение с двумя единицами оружия. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей ребенка. Известно также, что проживал он с бабушкой, передает РИА Новости.