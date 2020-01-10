США объявили о новых санкциях в отношении восьми чиновников и 17 компаний Ирана
США сегодня ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, - заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.
"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации (в регионе) и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", - заявил он, передает РИА Новости.
Также новые санкции коснулись 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил Мнучин.
"Минфин ввел санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке", - сказал он.
Вестник Кавказа
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