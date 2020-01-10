США объявили о новых санкциях в отношении восьми чиновников и 17 компаний Ирана

США сегодня ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, - заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации (в регионе) и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", - заявил он, передает РИА Новости.

Также новые санкции коснулись 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил Мнучин.

"Минфин ввел санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке", - сказал он.