Столтенберг: Boeing в Иране мог рухнуть из-за попадания ракеты

Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном могло стать попадание ракеты, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед экстренным заседанием Совета ЕС.

По его словам, у руководства альянса нет причин не верить сообщениям об этом, которые поступают от стран-союзников НАТО.

Он подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование и установить точную причину крушения, учитывая наличие различных версий.

Столтенберг также призвал Тегеран обеспечить прозрачность расследования, передает РИА Новости.