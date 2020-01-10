Столтенберг: Boeing в Иране мог рухнуть из-за попадания ракеты
Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном могло стать попадание ракеты, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед экстренным заседанием Совета ЕС.
По его словам, у руководства альянса нет причин не верить сообщениям об этом, которые поступают от стран-союзников НАТО.
Он подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование и установить точную причину крушения, учитывая наличие различных версий.
Столтенберг также призвал Тегеран обеспечить прозрачность расследования, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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