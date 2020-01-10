В Петропавловске задержали торговку дипломами

Казахстанские полицейские задержали в Петропавловске мошенницу, "продававшую" дипломы о высшем образовании, которая уже обманула потерпевших на более чем 13 млн тенге.

"Суть мошенничества сводилась к обещанию помочь с ускоренным приобретением "через нужных людей" дипломов о высшем образовании. Кроме того, ввиду отсутствия формы заочного обучения, злоумышленница сообщала своим жертвам, что за вознаграждение поможет устроиться в якобы созданные по специальной программе "ускоренные группы обучения" для студентов со средним специальным образованием", - рассказали о схеме мошенничества в пресс-службе областного департамента полиции, передает Sputnik Казахстан.

Сотрудники следственного отдела управления полиции Петропавловска ведут расследование в отношении 39-летней горожанки, подозреваемой по статье 190 Уголовного кодекса Казахстана "Мошенничество", с октября прошлого года. На сегодня в деле насчитывается 40 эпизодов, список потерпевших пополняется. Сумма ущерба уже превысила 13 млн тенге ($34,5 тыс).

Стражи порядка отмечают: нередки случаи, когда люди месяцами ожидали обещанных услуг, отказываясь поверить в обман.