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Под Зугдиди перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие - СМИ

Под Зугдиди перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие - СМИ

Сегодня у села Одиши Зугдидского района (регион Самегрело – Земо Сванети) перевернулся пассажирский микроавтобус, в аварии пострадали семь человек, - сообщает телеканал Imedi.

Микроавтобус следовал по маршруту Зугдиди–Кулискари. У маршрутки, предположительно, лопнула покрышка, после чего она перевернулась.

Во время ДТП в маршрутном такси находились 18 пассажиров. Бригада скорой помощи доставила семь пострадавших в Зугдидскую реферальную больницу, состояние одного пациента, который получил черепно-мозговую травму, тяжелое. Остальные шесть получили легкие телесные повреждения, - передает Sputnik Грузия.

Правоохранители проводят следствие по статье "нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, что повлекло причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".

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