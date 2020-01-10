В ЕАЭС могут полностью запретить некурительные смеси с никотином

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена рассмотреть запрет на всей территории экономического союза никотинсодержащих некурительных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

О необходимости полного запрета подобных смесей ранее заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В связи с заявлением председателя правительства РФ, комиссия, безусловно, рассмотрит с участием государств-членов ЕАЭС эту проблему для принятия единого решения", - сообщили в ЕЭК.

При этом в пресс-службе комиссии отметили, что на данный момент в повестке соответствующий вопрос не стоит, передает РИА Новости.