Козак: все объекты здравоохранения Крыма приведут в порядок к 2022 году

До 2022 года все объекты здравоохранения Крыма будут приведены в соответствие со стандартами РФ, - заявил сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

"Мы намерены к 2022 году до 100% соответствия федеральным медицинским стандартам довести все объекты здравоохранения", - сказал Козак.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня провел на полуострове совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, оценив состояние здравоохранения в регионе как неудовлетворительное.