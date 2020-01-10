В Кургане суд разрешил слежку за всеми Романами в России

Житель города Курган Роман Худоконенко намерен обжаловать судебные постановления Курганского областного суда, разрешающие слежку за всеми Романами на территории страны.

По его словам, постановление дает возможность сотрудникам полиции проводить оперативные мероприятия в отношении судей, прокуроров и депутатов по имени Роман, обладающих особым статусом и неприкосновенностью.

Худоконенко сообщил, что в период с 2013-го по 2015 год местные судьи выдали девять постановлений на прослушивание телефонных разговоров Романов. В скане документа, разрешающего оперативно-разыскные мероприятия, не указана фамилия, а только имя. При этом, по его словам, все постановления написаны как под копирку.

Житель Кургана намерен обращаться с жалобой в Верховный суд, передает URA.RU.