Турецкие рыбаки попытались протаранить российский химовоз

Сегодня в Черном море столкнулись турецкая рыболовецкая лодка и танкер Glard-2 под российским флагом

Авария произошла у берегов Турции в районе Кильоса, деревни на берегу Черного моря в 30 км от центра Стамбула, в 6:35. Судно-химовоз GLARD-2 столкнулось с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего та затонула, - передает портал Юга.ру.

Из шестерых человек экипажа лодки троих удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Причина столкновения устанавливается, - сообщили в пресс-службе губернатора Стамбула.

Известно, что порт приписки российского танкера - Таганрог, а направлялся он в турецкий Измир.