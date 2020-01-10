Швеция запретила полеты Iran Air в Тегеран

Шведское транспортное агентство из соображений безопасности приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Это означает, что прямые рейсы между Ираном и Швецией временно прекращены", - уточняется в сообщении. По словам представителя агентства Гуннара Юнгберга, шведское ведомство следит за ситуацией, передает РИА Новости.

Напомним, 8 января Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившихся на борту.