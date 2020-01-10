Почему Хаджимба впал в немилость

Политический кризис в Абхазии достиг апогея. Протестующие требуют проведения новых президентских выборов, поскольку не признают победу Рауля Хаджимбы во втором туре в сентябре. Вчера здание администрации главы республики было атаковано митингующими, требовавшими немедленной отставки президента. Встретиться с Хаджимбой митингующим не удалось. Вечером парламент Абхазии, собравшийся на экстренном заседании, проголосовал за отставку главы республики. Тот отказался покидать занимаемый пост, однако выразил готовность вести переговоры с оппозицией.

Политический кризис в Абхазии назревал давно: Рауль Хаджимба за время своего президентства потерял популярность, но был переизбран на пост президента в сентябре прошлого года. Выборы продемонстрировали, насколько неустойчива позиция властей: Хаджимба победил на выборах, набрав 47,39% голосов, а его оппонент – председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния, который не был лидером абхазской оппозиции (реальным лидером считается Аслан Бжания, который по состоянию здоровья не смог принять участия в выборах), сумел набрать 46,17% голосов.

Сегодня противники Хаджимбы не намерены отступать от своих требований, поскольку считают, что именно при нем произошло ухудшение в криминогенной обстановки. По статистике МВД Абхазии за 2019 год, две трети тяжких преступлений было совершено людьми, едва достигшими совершеннолетия – старшеклассниками и студентами. Чиновники и сотрудники правоохранительных органов также нередко становились фигурантами громких скандалов. Это в ноябре прошлого года подтвердил спикер парламента Валерий Кварчия на расширенном заседании комитета Народного собрания по государственно-правовой политике. Кварчия отметил, что существующая система взаимоотношений правоохранительных органов и исполнительной власти не работает. Критики политики Хаджимбы, обращают внимание на то, что в республике нет специализированных учреждений, которые бы способствовали решению проблемы, как нет и ясной государственной политики в этом вопросе. У абхазской общественности сложилось впечатление, что политическая элита республики предпочитает преуменьшать значение проблемы.

Кроме того, нынешнее руководство толерантно относится и к проблеме ухудшения делового климата. Казалось бы, республика, которая находиться в состоянии неурегулированного конфликта и ограниченная во многих экономических сферах, должна уделять большее внимание борьбе с теневым сектором экономики и проблемам коррупции. Даже в наиболее прибыльном туристическом секторе абхазской экономики так и не была проведена необходимая инвентаризация курортного имущества, а самыми доходными курортными объектами владеют собственники, имеющие тесные контакты с представителями власти. Непрозрачность доходов части политической и бизнес элиты вынуждает общество требовать введения прогрессивного законодательства включая, казалось бы, немыслимого для полублокадной Абхазии налога на роскошь.

В свое время Хаджимба сам был в центре оппозиционного движения в Абхазии, однако став президентом не оправдал надежд. В 2004 году президентские выборы выиграл представитель оппозиции Сергей Багапш. Уже тогда Рауля Хаджимбу, который избирался с позиции премьер-министра, окрестили приемником первого и самого уважаемого президента Владислава Ардзинбы. Тогда Хаджимба оперировал громкими лозунгами о демократизации и борьбе с коррупцией. Выборы он проиграл, однако занял пост вице-президента.

На внеочередных президентских выборах 2011 года одолеть Александра Анкваба было нереально. Преемник Сергея Багапша пользовался большой популярностью, поэтому Хаджимба, сохранив за собой надежные политические позиции, заручился поддержкой всех недовольных жесткой политикой новоизбранного президента, выждал момент и в 2014 году выступил против Анкваба, решительно возглавив тогдашнюю оппозицию. В ходе того кризиса большая часть парламента призвала Анкваба уйти в отставку, что он и сделал, не желая усугублять кризис, сохранив политический вес в республике. Через пять лет Рауль Хаджимба был вынужден констатировать, что обвиняя в 2014 году власть в провалах во внутренней политике, в том, что она не заботилась о молодежи, не обеспечивала ее работой, жильем и перспективами развития, он не мог предвидеть, что большая часть его предвыборных лозунгов не может быть реализована в обозримом будущем.

Между тем, стоит признать, что нынешний политический кризис в Абхазии, как и все предшествующие, так или иначе, отчасти стал следствием неурегулированного грузино-абхазского конфликта. Экономический потенциал Абхазии и благосостояние ее населения будут зависеть от того, как долго абхазская экономика будет изолирована от региональной и ограничена в диверсификации.