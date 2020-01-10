Ростовский суд арестовал подозреваемых в похищении таксиста

В Ростовской области решением суда арестованы двое жителей города Гуково, подозреваемых в похищении человека на территории Ростовской области, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По версии следствия, 2 января 2020 года подозреваемые совершили в Гуково нападение на водителя такси, переместили его в багажник автомобиля и перевезли на территорию Красносулинского района. После этого они нанесли мужчине телесные повреждения и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". Подозреваемые свою вину признали, они признались и в совершенных ими ранее разбойных нападениях на офисы микрозаймовых организаций.