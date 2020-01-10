Друг Макгрегора похвастался избиением Нурмагомедова

Друг и партнер по команде ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Диллон Данис поделился воспоминаниями о потасовке после боя его товарища с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Данис сообщил, что после начала беспорядков успел несколько раз ударить российского спортсмена, однако тот ничем не ответил на агрессию.

"Когда он прыгал через сетку, и у него были подняты руки и ноги – я не знал, как именно он хочет меня ударить, рукой или ногой. Я закрылся, а потом ударил его справа. Помню, что он пошел вперед, и тогда я достал его апперкотом", - вспомнил партнер Макгрегора.

По словам Даниса, после начала массовой драки Нурмагомедов даже не коснулся его. "Все начали драться, вокруг появились копы, но меня Хабиб даже не коснулся. Я нанес ему несколько хороших ударов, он попытался сбежать от меня, но я держал его за голову и бил апперкоты. Все было очень быстро", - приводит karate.ru слова партнера Макгрегора.