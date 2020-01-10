Турнава раскритиковала статистику Пашиняна о ВВП

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава раскритиковала статистику премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ВВП на душу населения в Закавказье.

По ее словам, нельзя говорить, что Армения по этому показателю опережает Грузию, так как не все факторы были учтены армянским премьером.

"Если какой-то политический деятель или эксперт стремится к победе с такими показателями и начинает сравнивать с Грузию с другими государствами региона, призываю их ознакомиться прежде с элементарной методологией", - отметила глава грузинского экономического ведомства.

Она уточнила, что в минувшем году Грузия внедрила новый метод расчета ВВП, который пока не отражен в докладах международных финансовых структур, в том числе Международного валютного фонда (МВФ), передает aysor.am.