Преподавателей школы в КБР накажут за навязывание изучения православия

Руководство школы в станице Александровской в Майском районе Кабардино-Балкарии (КБР), в которой детям навязывали изучение основ православной культуры, привлекут к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального министерства просвещения, науки и по делам молодежи.

"По результатам проверки установлено, что… школой №9 станицы Александровской не обеспечено исполнение требования закона "Об образовании в РФ" в части реализации образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом, так как в школе реализуется учебный курс "Основы православной культуры", не предусмотренный учебным планом и планом внеурочной деятельности основной образовательной программы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Дисциплину преподают в двух классах школы, при этом учитель во время проверки предоставил утвержденную рабочую программу "Основ православной культуры" для 6 класса, но не предоставил подтверждения того, что родители выбрали этот курс для изучения детьми, - пояснили в министерстве.

Администрации Майского муниципального района рекомендовано рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении лиц, допустивших нарушения, а также обеспечить системное организационно-методическое сопровождение деятельности школы со стороны муниципального органа управления образования, - уточнили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщили, что жители станицы Александровской в Майском районе пожаловались на методы преподавания ученикам одной из школ основ православной культуры – они были записаны на изучение данного курса, несмотря на то, что среди них есть дети из семей мусульман.