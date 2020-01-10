Угарный газ убил двух человек в пригороде Краснодара

Сегодня днем в дачном домике в пригороде Краснодара были обнаружены мертвые мужчина и женщина, которые, предположительно, скончались от отравления угарным газом, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Тела двух человек обнаружены в одном из домов на улице Южной садоводческого товарищества "Хуторок-2". Погибли 58-летний мужчина и 45-летняя женщина, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В ходе осмотра места происшествия правоохранители установили, что домовладение отапливалось при помощи газового баллона с горелкой, - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.